البحرين تحتضن فعاليات توزيع جائزة المجلس العربي لشباب العالم

تنطلق اليوم في مملكة البحرين فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم التي ينظمها المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد.
وأوضح الدكتور فيصل بن يوسف العنزي الأمين العام للمجلس العربي للشباب «أن حفل توزيع الجوائز سيقام اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024م، بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة.
ولفت إلى أن مملكة البحرين ستحتضن هذا الحدث الشبابي البارز، والذي سيشكل بلا شك منصة عالمية رائدة لتعزيز ممارسات التطوير والابتكار لدى المشاركين والشباب بشكل عام، وتحفيزهم على الاستفادة من التجارب الناجحة، ويهيئ لهم كل الإمكانات لتطوير مشاريعهم التنموية، معتبراً أن الشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع ثابتة وراسخة، وتشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء والمثمر».
وأضاف "العنزي" أن فعاليات حفل توزيع الجائزة هي فرصة للالتقاء بأصحاب المشاريع المميزة والجهات الداعمة للعمل الشبابي والتنموي من مختلف دول العالم والذي يحرص عليه كل من مجلس الشباب العربي والذي مقره جامعة الأمير محمد بن فهد وذلك للتعرف على أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن الحفل سيشهد تكريم أربعة أعمال شبابية متوائمة مع مهارات القرن الحادي والعشرين وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة في المجالات التالية: مجال التمكين اللغوي، مجال الثقافة التكنولوجية، مجال الإبداع وحل المشكلات، ومجال المجتمعات السليمة، بالإضافة إلى تكريم المؤسسات والمنظمات التي عملت على تمكين الشباب في قطاعات مختلفة، وذلك ضمن المسار الثاني للجائزة «الممكنون».
كما سيتم تكريم الشخصيات المؤثرة التي قدمت إسهامات وأعمال ذات قيمة في شتى الميادين مستهدفين شريحة الشباب وذلك ضمن مسار الجائزة الثالث «الملهمون».
من جانبه أكد أنور صالح بوحسن الأمين العام للاتحاد العربي للتطوع أن الجائزة نجحت في استقطاب أكثر من 586 مشاركة من مختلف دول العالم، ما يشير إلى حجم الانتشار الذي حققته هذه الجائزة، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الداعمة للشباب والمنظمات الأهلية وكذلك الأفراد في مؤازرة ودعم المشاريع المتوافقة مع الخطط التنموية الدولية.