البحرين تحتضن فعاليات توزيع جائزة المجلس العربي لشباب العالم

من جانبه أكد أنور صالح بوحسن الأمين العام للاتحاد العربي للتطوع أن الجائزة نجحت في استقطاب أكثر من 586 مشاركة من مختلف دول العالم، ما يشير إلى حجم الانتشار الذي حققته هذه الجائزة، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الداعمة للشباب والمنظمات الأهلية وكذلك الأفراد في مؤازرة ودعم المشاريع المتوافقة مع الخطط التنموية الدولية.