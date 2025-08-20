في مداهمة أمنيّة.. الإطاحة بمروج حشيش وإمفيتامين وأدوية محظورة بالرياض

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص.

