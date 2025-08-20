في مداهمة أمنيّة.. الإطاحة بمروج حشيش وإمفيتامين وأدوية محظورة بالرياض

شهدت منطقة الرياض، عملية أمنية ناجحة أسفرت عن القبض على مواطن لتورطه في ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين، بالإضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص.
ودعت إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الاتصال برقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم المخصص للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.