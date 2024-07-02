وجهة سياحية جاذبة.. حديقة الخزامى في بلجرشي تستقطب زوّار المنطقة

تُعد حديقة الخزامى، أحد المواقع السياحية البارزة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، لما تضيفه من جمالٍ طبيعي، فضلاً عن الموقع المتميّز الذي يشكّل منتجعاً سياحياً ومقصداً للأهالي والزوّار من مُحبي الاستمتاع بالطبيعة.
وأوضح رئيس بلدية بلجرشي المهندس محمد بن عبدالوهاب الصعيري؛ أن الحديقة أحد المواقع السياحية البارزة وعنصر جذاب للزوّار والمرتادين بموقعه المتميّز وتصميمه الأخاذ وجماله الطبيعي، فقد رُوعي في تصميم المتنزه احترام طبوغرافية الأرض ذات الطبيعة الجبلية المتدرجة التي تجعل منها منتجعاً سياحياً فريداً ومقصداً للأهالي والزوّار والمصطافين من مُحبي الاستمتاع بالطبيعة.
وأشار إلى أن الحديقة تقع على مساحة تبلغ 53 ألف متر مربع، ومساحة المسطحات الخضراء تبلغ 15.500 ألف متر مربع، إضافة إلى نافورة مائية بمساحة 78 متراً مربعاً، كما تضم الحديقة ممرات مشاة بطول 15 ألف متر، فيما تبلغ مساحة منطقة الألعاب 1260 متراً مربعاً تتضمن 27 لعبة.
ووصف أهالي منطقة الباحة، الحديقة، بأنها تحفة جمالية أضافت جمالاً وروعة إلى المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها بأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.