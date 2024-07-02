وجهة سياحية جاذبة.. حديقة الخزامى في بلجرشي تستقطب زوّار المنطقة

وأشار إلى أن الحديقة تقع على مساحة تبلغ 53 ألف متر مربع، ومساحة المسطحات الخضراء تبلغ 15.500 ألف متر مربع، إضافة إلى نافورة مائية بمساحة 78 متراً مربعاً، كما تضم الحديقة ممرات مشاة بطول 15 ألف متر، فيما تبلغ مساحة منطقة الألعاب 1260 متراً مربعاً تتضمن 27 لعبة.