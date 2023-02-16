"نجوم السلام" تُوَقّع عقد تطوير 685 وحدة سكنية في مشروع رسن بضاحية الفرسان

وقّعت شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري مع الشركة الوطنية للإسكان، عقد تطوير 685 وحدة سكنية بمشروع رسن السكني؛ ضمن مشروع "ضاحية الفرسان 1"، الذي يُعد أكبر مشروع تطوير عقاري في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، وبوحدات سكنية متنوعة تتجاوز 50 ألف وحدة.
جاء ذلك خلال حفل تدشين ضاحية الفرسان، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لمشاركة شركة "نجوم السلام"، في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة تملك الأسر السعودية وبأسعار مناسبة، وتعزيزًا لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير خيارات متعددة من الوحدات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل ضواحٍ سكنية تُعزز معايير جودة الحياة للأسر السعودية، وأشار إلى أن هذا المشروع "فلل رسن" هو أحد المشاريع الواقعة في ضاحية الفرسان، ويتيح 685 وحدة سكنية تتنوع بين فيلا وتاون هاوس وبأربعة نماذج مختلفة.
جدير بالذكر أن شركة "نجوم السلام" للاستثمار والتطوير العقاري تأسست في مدينة الرياض على يد رجل الأعمال "جارالله بن عبدالله العضيب" في عام 1413هـ، واستمرت لتصبح شركة قابضة في عام 1436هـ، وتمتد استثماراتها ومشاريعها إلى شتى أنحاء المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؛ حيث تتنوع مشاريعها ما بين المخططات والمشاريع العقارية والتي تجاوز عددها 450 مشروع خلال 30 عامًا.