"نجوم السلام" تُوَقّع عقد تطوير 685 وحدة سكنية في مشروع رسن بضاحية الفرسان

جدير بالذكر أن شركة "نجوم السلام" للاستثمار والتطوير العقاري تأسست في مدينة الرياض على يد رجل الأعمال "جارالله بن عبدالله العضيب" في عام 1413هـ، واستمرت لتصبح شركة قابضة في عام 1436هـ، وتمتد استثماراتها ومشاريعها إلى شتى أنحاء المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؛ حيث تتنوع مشاريعها ما بين المخططات والمشاريع العقارية والتي تجاوز عددها 450 مشروع خلال 30 عامًا.