"الحج" تعلن اكتمال عمليات التفويج داخل مكة والمشاعر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتمت مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات من محطة "عرفة 1"، وكانت الخطوات المتبعة هي من خلال رصد أوقات وصول القطارات ووقت المغادرة وعدد الحجاج الصاعدين عبر المراقبين الميدانيين على الرصيف الشمالي والجنوبي، ومراقبة وتحليل الزمن بين كل رحلة والتي تليها، وحساب متوسط الزمن بين الرحلات، وكانت النتائج أنه بلغ متوسط الزمن بين جميع الرحلات في المحطة الجنوبية 11 دقيقة، و12 دقيقة في المحطة الشمالية، وبلغ عدد الحجاج المفوجين بالقطار 37 ألفاً عبر المحطة الجنوبية، و40 ألفاً عبر المحطة الشمالية.