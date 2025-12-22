مدير مركز الأزمات بأمانة جدة: أي تنبيه أمطار يُعد عالي الأهمية و15 مركز إسناد في جاهزية كاملة

وأكد أن خطط التعامل مع الحالات المطرية في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات بأمانة جدة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت بعد سلسلة من الفرضيات والتجارب والدروس المستفادة من كل حالة مطرية شهدتها المحافظة، إضافة إلى تجارب موازية في عدد من مدن المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تخضع للتحديث المستمر على مدار العام.