إطلاق "امتثال" والربط التقني.. "التجارة" تبرز إنجازاتها لحماية المستهلك في 2023

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه جرى إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش المطور "امتثال"، والربط التقني مع المنشآت التجارية في قطاع الأغذية؛ لمتابعة الأسعار ووفرة السلع، وتطوير إجراءات الربط التقني مع المنشآت التجارية لسرعة معالجة البلاغات.