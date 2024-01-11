إطلاق "امتثال" والربط التقني.. "التجارة" تبرز إنجازاتها لحماية المستهلك في 2023

كشفت وزارة التجارة عن أبرز أعمالها وإنجازاتها في 2023 على صعيد حماية المستهلك وتعزيز امتثال المنشآت.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه جرى إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش المطور "امتثال"، والربط التقني مع المنشآت التجارية في قطاع الأغذية؛ لمتابعة الأسعار ووفرة السلع، وتطوير إجراءات الربط التقني مع المنشآت التجارية لسرعة معالجة البلاغات.
وعن الزيارات التفتيشية على المنشآت التجارية لتعزيز الامتثال؛ أبانت "التجارة" أنه جرى تنفيذ 870 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية لتعزيز الامتثال؛ فيما بلغ إجمالي البلاغات 784 ألف بلاغ.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز البلاغات مرتبطة بـ"الاستبدال والاسترجاع، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وجودة الصنع، والتجارة الإلكترونية".