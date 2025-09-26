مجلس الوزراء يمنح وزير الموارد البشرية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين للعمالة الوافدة

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل قراره رقم (585) وتاريخ 22/8/1444هـ، يقضي بمنح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات جديدة تتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.
ويشمل القرار تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح بها، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27/7/1437هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما نصّ التعديل على تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق يعمل في سوق العمل مساوياً للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.