مجلس الوزراء يمنح وزير الموارد البشرية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين للعمالة الوافدة

كما نصّ التعديل على تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق يعمل في سوق العمل مساوياً للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.