أهالي حي الريان الشمالي بضرما يشتكون بطء خدمات الاتصالات.. ساعة لتنزيل تطبيق واحد

عبّر عدد من أهالي حي الريان الشمالي بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض عن معاناتهم المستمرة مع ضعف خدمات شبكة الاتصالات السعودية (STC)، مؤكدين أن بطء الإنترنت أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وقدرتهم على إنجاز أعمالهم.
وأوضح الأهالي أن شبكة الجوال تعاني من بطء شديد في الاتصال، بينما لم تحل أجهزة الراوتر الداعمة لتقنية الجيل الخامس (5G) المشكلة، بل ما زال الأداء متواضعًا للغاية، لدرجة أن تنزيل تطبيق واحد قد يستغرق أكثر من ساعة كاملة.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع انعكس سلبًا على إنجاز المهام الضرورية، سواء كانت دراسية أو عملية أو حتى معاملات حكومية عبر المنصات الرقمية، مما زاد من حجم المعاناة.
وطالب سكان الحي شركة الاتصالات السعودية بسرعة التدخل وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدين أن البطء الحاصل لا يتناسب مع ما يشهده قطاع الاتصالات في المملكة من تطور ملحوظ، ولا مع تطلعات الأهالي في منطقة قريبة من العاصمة الرياض.