أهالي حي الريان الشمالي بضرما يشتكون بطء خدمات الاتصالات.. ساعة لتنزيل تطبيق واحد

وأوضح الأهالي أن شبكة الجوال تعاني من بطء شديد في الاتصال، بينما لم تحل أجهزة الراوتر الداعمة لتقنية الجيل الخامس (5G) المشكلة، بل ما زال الأداء متواضعًا للغاية، لدرجة أن تنزيل تطبيق واحد قد يستغرق أكثر من ساعة كاملة.