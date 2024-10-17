وفرت "كهاتين" وحدات سكنية لمستفيديها بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي

أعلنت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام فرع الطائف عن تسليم وحدات سكنية جديدة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة الإسكان ضمن برنامج الإسكان التنموي، وقد استفادت من هذه المبادرة عدد من الأسر المستحقة، الذين ترعاهم الجمعية ضمن برامج الرعاية.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الجمعية في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة الأيتام، من خلال تأمين مساكن تضمن لهم الاستقرار وتعزز من جودة حياتهم.
وأكدت جمعية كهاتين أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتقديم الدعم المستمر للأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن هذه الوحدات السكنية تهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد للأسر، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأعربت الجمعية عن شكرها لمسؤولي برنامج الإسكان التنموي نظير التعاون المثمر والشراكة المجتمعية التي أثمرت بتسليم الوحدات السكنية، مؤكدة أن هذا المشروع ليس مجرد توفير مسكن، بل هو خطوة نحو تحسين مستوى معيشة الأسر المحتاجة وتمكينها من الاستفادة من بيئة سكنية مستقرة وآمنة.
كما أشارت الجمعية إلى أن التعاون مع وزارة الإسكان من خلال برنامج الإسكان التنموي يعزز من قدرة الجمعية على تقديم خدماتها الإنسانية بشكل أكثر فعالية، ويزيد من فرص تنفيذ مشاريع مستقبلية تهدف إلى تحسين حياة الفئات المستفيدة على كافة الأصعدة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على التزامها بمواصلة العمل على مبادرات ومشاريع أخرى تهدف إلى دعم الأيتام والأسر المحتاجة، مؤكدة أن توفير السكن الملائم هو جزء من رسالتها الإنسانية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وعناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدة على أن التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات هو السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى إليها المملكة في توفير حياة كريمة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.