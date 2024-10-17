وفرت "كهاتين" وحدات سكنية لمستفيديها بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي

وفي هذا السياق، أكدت الجمعية على التزامها بمواصلة العمل على مبادرات ومشاريع أخرى تهدف إلى دعم الأيتام والأسر المحتاجة، مؤكدة أن توفير السكن الملائم هو جزء من رسالتها الإنسانية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وعناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدة على أن التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات هو السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى إليها المملكة في توفير حياة كريمة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.