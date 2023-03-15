مع اقتراب شهر رمضان.. نشاط كبير للحركة الشرائية بأسواق المواشي في عسير

وتتعالى نداءات الباعة على مواشيهم المعروضة للبيع، حيث يفضّل البعض شراء الأغنام من الضأن والماعز، وآخرون يُقْبلون على لحوم البقر والجمال، كما يعمد بعض المشترين إلى المشاركة مع أفراد آخرين في شراء العجول والحواشي وتقاسم لحومها بالتساوي.