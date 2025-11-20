مغادرة تاريخية ونجاح استثنائي يختتمان زيارة ولي العهد لأمريكا

النجاح اللافت في هذه الزيارة لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل نجاحًا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا بكل المقاييس، عكس ثقل المملكة العالمي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وشكّل خطوة إضافية نحو عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.