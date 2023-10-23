"الجوازات" تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها إلكترونيًا

وبيّنت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة "المفردة" قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ 7 أيام عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية أبشر (أفراد، أعمال) وبوابة "مقيم" الإلكترونية من خلال دخول المستضيف إلى حسابه وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة (180) يومًا.