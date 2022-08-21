ابحثوا عن خدمات القرى والمراكز البعيدة.. "المرواني": لا تُطَبِّلوا لهذا المسؤول

كما يكشف "المرواني" عن نوعين من المسؤولين، ويقول: "المسؤول الذي يجيد الوعود دون التنفيذ، هو نفسه الذي يجيد اختيار مركزه الإعلامي.. والمسؤول الذي يعمل بجد وإخلاص تجده أقل ظهورا؛ ولكن تتكلم عنه إنجازاته التي تظهر للرأي العام بواقعية وتجرد.. فالمسؤول الجيد هو الذي يحرص على عمله، ويخاف الله أولًا وأخيرًا فيما وُكِل به من أمانة، ويتقي الله فيمن وضعوا الثقة فيه من المسؤولين وولاة الأمر، ليكون خادمًا للوطن والمواطن لما فيه المصلحة العامة؛ لأنها أمانة يجب أن يؤديها بإخلاص وتفانٍ، وسيُسأل عنها في الدنيا ويوم القيامة.. وهنا لا ألغي حق المراكز الإعلامية في الثناء على جهاتها وإبراز إنجازاتها؛ فهناك -ولله الحمد- من يؤدي عمله على أكمل وجه بما يحقق الرفاهية ويزيل العقبات أمام المواطن، سواء في المدينة أو المحافظة أو القرية والمركز".