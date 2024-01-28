"الربيعة" يدشن 24 مشروعًا إنسانيًا في جمهورية الصومال الفيدرالية بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار أمريكي

تلا ذلك تدشين معالي المشرف العام لثلاثة مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي, "مشروع توفير مصادر مياه مستدامة من خلال حفر وإصلاح آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية" من خلال حفر 24 بئراً ارتوازية جديدة، وإعادة تأهيل 20 بئراً ارتوازية " بالتعاون مع مؤسسة زمزم، بهدف توفير مصادر مياه صالحة للشرب، وإعادة تأهيل عدد من الآبار وتشغيلها بالطاقة الشمسية لزيادة فرص السكان والمجتمعات المستهدفة ومواشيهم للحصول على مياه نظيفة من خلال بناء نقاط لسقيا الماء للمستفيدين، وأحواض سقيا للماشية، وتوفير مصادر

مياه دائمة ومتجددة في الصومال، يستفيد منه 1.034.960 فرداً، بقيمة إجمالية تبلغ 4.937.423 دولاراً أمريكياً.