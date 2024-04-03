اختتام برنامج " تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"

اختتم الديوان العام للمحاسبة، اليوم، برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"، الذي عُقد خلال الفترة 4 يناير 2024 حتى 3 ابريل 2024، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؛ بهدف تعزيز ونشر الوعي لدى منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية حول مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتمكينهم من القيام بمهامهم في ظل تطبيق هذا المشروع.