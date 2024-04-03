اختتام برنامج " تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"

اختتم الديوان العام للمحاسبة، اليوم، برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"، الذي عُقد خلال الفترة 4 يناير 2024 حتى 3 ابريل 2024، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؛ بهدف تعزيز ونشر الوعي لدى منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية حول مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وتمكينهم من القيام بمهامهم في ظل تطبيق هذا المشروع.
وشهد البرنامج عقد 3 ورش عمل حضرها أكثر من (900) قيادي ومختص بالمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، تم خلالها استعراض مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، ودور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل هذا التحول، وانعكاسات ذلك على خطط وبرامج إدارات المراجعة الداخلية السنوية.
كما تناولت ورش العمل أهمية التنسيق بين إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية والمراجع الخارجي لتلك الجهات؛ لتجنب الازدواجية في المهام وخلق بيئة رقابية فاعلة تُعزّز من دقة وصحة البيانات المالية، إضافةً إلى استعراض المخاطر التي قد تنشأ مع هذا التحول وأهمية حصرها وتحديد الأدوات الرقابية المناسبة للحد منها.
ويعتزم الديوان العام للمحاسبة -بناءً على مخرجات ورش العمل- إصدار دليل استرشادي لأعمال المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي؛ ليكون المرجع الأول لتفعيل دور المراجعة الداخلية خلال وبعد مرحلة التطبيق.
ويُعد هذا البرنامج تنفيذاً للموافقة الكريمة على ما وجّه به مجلس الوزراء في شأن توصيات ندوة الديوان العام للمحاسبة السنوية (الثامنة عشرة) التي عقدها الديوان حول موضوع "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام".