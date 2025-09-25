نيابة عن وزير الخارجية.. الرسي يشارك في اجتماع أممي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، الخميس، في الاجتماع غير الرسمي رفيع المستوى لأصحاب المصلحة المتعددين لإطلاق الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة أنالينا بيربوك.