أمين الطائف يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ94 وينوه بإنجازات المملكة واستعدادها للمستقبل

وأشار الزايدي إلى أن المملكة تشهد حقبة تاريخية مزدهرة، حيث اكتملت ممكنات الانطلاق نحو مستقبل مشرق، وأصبحت محط أنظار العالم في مختلف المجالات، مع قيادة حكيمة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.