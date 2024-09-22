أمين الطائف يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ94 وينوه بإنجازات المملكة واستعدادها للمستقبل

رفع أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.
وأكد الزايدي أن هذه المناسبة تجسد ذكرى وطنية غالية تحمل في طياتها مسيرة كفاح مؤسس المملكة، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، الذي قاد البلاد من التشتت إلى الوحدة تحت راية التوحيد، لتصبح المملكة القلب النابض للعالمين العربي والإسلامي، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الدولي.
وأشار الزايدي إلى أن المملكة تشهد حقبة تاريخية مزدهرة، حيث اكتملت ممكنات الانطلاق نحو مستقبل مشرق، وأصبحت محط أنظار العالم في مختلف المجالات، مع قيادة حكيمة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
كما نوه بالدور البارز الذي تقوم به المملكة على الصعيد الدولي، بقيادة ملفات مهمة لإحلال السلام العالمي، بالإضافة إلى تحولها إلى محور اقتصادي دولي.
وأوضح الزايدي أن قطاع البلديات والإسكان يشهد دعماً حكومياً لا محدود، مبرزاً التحول الرقمي الذي يسهم في تيسير الخدمات وتطوير البنية التحتية.
وأكد التزام القطاع برؤية المملكة 2030 من خلال مشروعات تطويرية ومبادرات بيئية مثل "السعودية الخضراء"، التي تعزز التنمية المستدامة وتخدم البشرية. واختتم أمين الطائف بالدعاء إلى الله بأن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.