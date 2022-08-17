خبيرة تربوية: الاختلاط ليس السبب وراء العنف ضد الفتيات بالجامعات المصرية

وأشارت إلى أن هناك جدلاً كبيرًا حدث في مصر بعد كلام متداول عن نية وزارة التعليم منع الاختلاط بين الطلاب وفصل الذكور عن الإناث في الجامعات المصرية، وذلك بعد الجرائم الأخيرة التي وقعت في بعض الجامعات وقد ظهرت أصوات مؤيدة للفكرة، بينما يرى كثيرون أن مسألة الاختلاط لا يمكن أن تكون أساس المشكلة بل الأمر يعود إلى التربية والتنشئة الاجتماعية وقد نفت وزارة التعليم المصرية هذه الشائعات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير وارد بشكل قطعي بحسب المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار.