لا تُعطهم.. ضبْط رجلَيْن وامرأة يمارسون التسوُّل بشكل مباشر في عسير

وتحت عنوان "لا تُعطهم ومعاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمَّ رصد وضبط آخر من الجنسية نفسها يتسوَّل بطريقة مباشرة داخل أحد الجوامع.