لا تُعطهم.. ضبْط رجلَيْن وامرأة يمارسون التسوُّل بشكل مباشر في عسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير، عن رصد وضبط رجلٍ من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوُّل واستعطاف المارة بطريقة مباشرة.
وتحت عنوان "لا تُعطهم ومعاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمَّ رصد وضبط آخر من الجنسية نفسها يتسوَّل بطريقة مباشرة داخل أحد الجوامع.
وضبطت الجهات الأمنية امرأة سورية تقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ ترافقها طفلة أمام أحد الجوامع.
ونوّه الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.