66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ

وفي المسجد النبوي، بلغ عدد المصلين (23,296,185) مصلٍّ، منهم (912,695) في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (2,363,325) زائرًا.