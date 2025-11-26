66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ بلغ (66,633,153) زائرًا، بزيادة بلغت (12,121,252) زائرًا مقارنة بالشهر الماضي.
وأفادت الهيئة بأن عدد المصلين في المسجد الحرام بلغ (25,987,679) مصلٍّ، منهم (100,489) في حجر إسماعيل (الحطيم)، فيما بلغ عدد المعتمرين (13,972,780) معتمرًا.
وفي المسجد النبوي، بلغ عدد المصلين (23,296,185) مصلٍّ، منهم (912,695) في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد الزوار الذين تشرفوا بالسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما (2,363,325) زائرًا.
يُذكر أن الهيئة تستخدم تقنيات متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين عند مداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، ومتابعة حركة التدفق والحشود، في إطار شراكتها مع الجهات ذات العلاقة.