في رد قوي وحاسم.. "يماني": لهذه الأسباب رفض وزير الطاقة السعودي أي سؤال من مراسل وكالة "رويترز"

المملكة تقدم الحقائق وليس الأوهام

وعن رسائل الرد الحازم، يؤكد "يماني" أن: "أول هذه الرسائل يمكن أن تُقرأ في تثبيت موقف المملكة المبدئي من تمليك الحقائق للرأي العام العالمي، دون محاولة (التغبيش)، وتمرير الرسائل المفخخة بتجهيل المصادر، ونسبة الكلام إلى مصادر غير رسمية، لأجندات خاصة؛ في محاولة الإيهام بمواقف غير حقيقية، أو تفسير مواقف المملكة حسب القراءات والتصورات الخاصة لأي جهة توعز للصحافة لغاية أو غرض دون الحقيقة الجلية، وتوجيه مسار العمل الصحفي لاحترام المصادر، والاعتماد على الرسمي منها، توخيًا للدقة، ونشدانًا للحقيقة المحضة لا أكثر؛ لذلك جاء رد سموه قويًّا وحاسمًا في وجه مراسل "رويترز" بقوله: (لن أتلقى أي سؤال منك، تحدثتُ إلى زميلتكم مدة 25 دقيقة في دبي من باب الاحترام لمؤسستكم؛ لكنكم لم تحترموا حديثي وذهبتم لمصدر وهمي، وهذا لا يعجبني).. ثم أردف قائلًا بذات اللهجة القاطعة الحاسمة: (لقد أخطأتم مرتين، وستخطؤون في المرة الثالثة، "رويترز" لم تقم بعمل جيد.. تحدثتم أن روسيا تقوم بهذا وذاك.. وفي الحقيقة ففي اليوم الذي نُشرت فيه قصتكم؛ لم يتحدث أي أحد من روسيا معي وأنا لم أتحدث مع أي أحد من روسيا).. وأضاف أن (الوكالة خرجت بقصة عن روسيا والسعودية، وأنهما تتفقان حول سعر 100 دولار لبرميل النفط، وهذا غير صحيح).. ليخلص من ذلك إلى الموقف الحاسم قائلًا: (لن أتحدث إلى "رويترز" حتى تحترم المصدر).. ردّ قوي من وزير الطاقة في مملكة الحزم والعزم.