وزير الاستثمار يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة الموريتانية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتقديم خدمات تكاملية لمشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي في موريتانيا

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ فيصل النصار، لا شك أن هذه الاتفاقية تعكس حجم الثقة التي تتمتع بها المجموعة في الأوساط الصحية الإقليمية والدولية، بعد ما حققته من نجاحات وإنجازات متتالية وخبرات متميزة في إدارة وتطوير وتجهيز المشاريع الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن المجموعة حريصة كل الحرص أن تكون خير ممثل لاسم ومكانة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مثل هذه المشاريع، منوّهاً إلى أن المجموعة تسعى من خلال تلك الاتفاقية، إلى تقديم خدمات تكاملية لتشمل جميع مراحل المشروع، إضافة إلى خدمات فنية مساندة فيما يتعلق بإدارة المناقصات وإبرام الصفقات، والإشراف والمتابعة واختيار المقاولين والموردين المكلّفين بإنجاز المشروع خلال فترة زمنية محدودة.