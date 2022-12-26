وزير الاستثمار يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة الموريتانية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتقديم خدمات تكاملية لمشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي في موريتانيا

وقّعت وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تنفيذ خدمات تكاملية لمشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي في العاصمة الموريتانية نواكشوط بسعة 300 سرير، التي تشمل جميع مراحل المشروع "التصميم، التطوير، الإنشاء، التجهيز والإشراف"، إضافة إلى الخدمات الفنية المساندة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون دولار، والممول بمنحة من المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، وذلك نظراً لما تمتلكه المجموعة من خبرات واسعة وسمعة عريقة في إدارة وتطوير المستشفيات في المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، وتم ذلك برعاية وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وقام بتوقيع الاتفاقية معالي وزير الصحة الموريتاني السيد المختار ولد داهي، والرئيس التنفيذي المكلّف لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الأستاذ فيصل النصار، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، ووكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال الأستاذ هشام الحبيب، وعدد من المسؤولين وكبار التنفيذيين من الجانبين.
وسيشكل هذا المستشفى الذي سيُقام على مساحة 45 ألف متر مربع، مرجعاً صحياً لبقية المستشفيات في موريتانيا، وأيضاً المساعدة في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بصفته مستشفى جامعياً، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستشفى دوراً مهماً في الرفع من مستوى الخدمات الصحية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ سيضم عديداً من العيادات والأقسام، إضافة إلى مختبر متكامل وآخر للحالات الحرجة، ومواقف للسيارات وحدائق ومبنى للإدارة العامة وسكن خاص بالعاملين وغيرها من المباني الإدارية.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ فيصل النصار، لا شك أن هذه الاتفاقية تعكس حجم الثقة التي تتمتع بها المجموعة في الأوساط الصحية الإقليمية والدولية، بعد ما حققته من نجاحات وإنجازات متتالية وخبرات متميزة في إدارة وتطوير وتجهيز المشاريع الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن المجموعة حريصة كل الحرص أن تكون خير ممثل لاسم ومكانة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مثل هذه المشاريع، منوّهاً إلى أن المجموعة تسعى من خلال تلك الاتفاقية، إلى تقديم خدمات تكاملية لتشمل جميع مراحل المشروع، إضافة إلى خدمات فنية مساندة فيما يتعلق بإدارة المناقصات وإبرام الصفقات، والإشراف والمتابعة واختيار المقاولين والموردين المكلّفين بإنجاز المشروع خلال فترة زمنية محدودة.