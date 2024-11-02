"التجارة" تحذر من "نصبة جديدة" يستخدمها المحتالون في التجارة الإلكترونية

وضمّنت "التجارة" تحذيرها لعملية كشف قامت بها الرقابة الإلكترونية بالوزارة تمثلت في رصدهم محتالين يروجون إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي عن بيع شاشات بأحجام كبيرة بأسعار زهيدة، حيث ادعى وجوده في حفر الباطن وقام بإرسال رابط لمنشأة قائمة، مدعياً أنه موقعهم وطالباً تحويل المبلغ لحجز الطلب، حيث هدفهم الحصول على المبلغ المالي.