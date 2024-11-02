"التجارة" تحذر من "نصبة جديدة" يستخدمها المحتالون في التجارة الإلكترونية

حذرت وزارة التجارة من طريقة نصب واحتيال مستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية، يلجأ فيها المحتال، مستغلين فيديوهات حقيقية لترويج عروضهم الوهمية واصطياد ضحاياهم.
كما يستخدم "النصابون" أدوات إلكترونية تظهر تواصلهم بأرقام سعودية لخداع المتلقي وجعله يطمئن لهم أكثر بهدف الاحتيال عليه.
وضمّنت "التجارة" تحذيرها لعملية كشف قامت بها الرقابة الإلكترونية بالوزارة تمثلت في رصدهم محتالين يروجون إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي عن بيع شاشات بأحجام كبيرة بأسعار زهيدة، حيث ادعى وجوده في حفر الباطن وقام بإرسال رابط لمنشأة قائمة، مدعياً أنه موقعهم وطالباً تحويل المبلغ لحجز الطلب، حيث هدفهم الحصول على المبلغ المالي.
وحذرت "وزارة التجارة" من التسوق من متاجر وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة التحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني عبر "منصة أعمال".