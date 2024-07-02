وفق التصنيف العمري.. "الحدود الزمنية لاستخدام الشاشات" تبرزها "صحة المدينة"

وأشارت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أنه لا ينبغي أن يزيد الاستخدام من عمر سنتين حتى 5 سنوات على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.