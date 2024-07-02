وفق التصنيف العمري.. "الحدود الزمنية لاستخدام الشاشات" تبرزها "صحة المدينة"

دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى تجنُّب الجلوس أمام شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية الإلكترونية فترات طويلة، خاصة مع الإجازة وأوقات الفراغ، مشيرة إلى الوقت المسموح لاستخدام هذه الأجهزة مع كل فئة عمرية.
وأوضحت "صحة المدينة"، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصي بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لمَن هم أقل من سنتين، وفي عمر سنتين يسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين.
وأشارت، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أنه لا ينبغي أن يزيد الاستخدام من عمر سنتين حتى 5 سنوات على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.
وفي عمر 6 إلى 18 سنة، يجب على الآباء وضع حد ووقت معيّن بحيث لا يتجاوز ساعتين يومياً، ولا يُنصح باستخدامها في عمر أكثر من 18 سنة لأكثر من ساعتين يومياً.