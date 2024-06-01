"السديس" يدشن مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى

وقال رئيس الشؤون الدينية: إن ما يحتله المسجد النبوي من المكانة في التاريخ الإسلامي، وأفئدة المسلمين قاطبة؛ يحتم على القاصدين والزائرين التأدب فيه وتوقيره ورعايته حق الرعاية، وتعلم آداب زيارته؛ لا سيما أدب خفض الصوت؛ رعايةً لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فحرمته ميتًا كحرمته حيًّا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ الله أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ الله قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيم}.