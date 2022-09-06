وزيرة الثقافة الأردنية تزور جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض الكتاب بعمّان

واستمعت من المشرفين على الجناح، إلى شرح مفصل عن الجناح ومكوناته، وأبرز الخدمات التي يقدمها لرواد المعرض من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك عرض عدد من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وتوزيعه للعالم أجمع بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلماته إلى مختلف اللغات، وكذلك جهود المملكة في نشر الإسلام المعتدل ومحاربتها للتطرف والغلو، واهتمامها بالثقافة الإسلامية.