وزيرة الثقافة الأردنية تزور جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض الكتاب بعمّان

زارت وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة هيفاء النجار، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بمعرض الكتاب الدولي بعمّان، الذي تتواصل فعالياته خلال الفترة من ١ سبتمبر حتى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢، ويقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول.
واستمعت من المشرفين على الجناح، إلى شرح مفصل عن الجناح ومكوناته، وأبرز الخدمات التي يقدمها لرواد المعرض من مختلف شرائح المجتمع، وكذلك عرض عدد من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وتوزيعه للعالم أجمع بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلماته إلى مختلف اللغات، وكذلك جهود المملكة في نشر الإسلام المعتدل ومحاربتها للتطرف والغلو، واهتمامها بالثقافة الإسلامية.
كما تم عرض عدد من الأفلام الوثائقية التي ترصد الجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأعربت الدكتور هيفاء، عن سعادتها بزيارة جناح المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبينة أن الجناح بما يحتويه من معروضات، وبما يقدم من خدمات يُعد جناحاً متميزًا، مؤكدة اعتزاز الأردن بمشاركة المملكة العربية السعودية بالمعرض.
وتأتي مشاركة الوزارة في المعارض الدولية للكتاب بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص دائماً على الاستفادة من هذه المناسبات لإبراز الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف.