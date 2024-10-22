"غلفها بزيادة".. "أمانة الرياض تبدأ بتطبيق معايير تداول الأغذية

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء تطبيق مبادرة "غلفها بزيادة"؛ سعيًا لتحقيق الجودة في سلامة وصول الأغذية للمستهلكين بأمان عالٍ، ومعايير إضافية تسهم في سلامة الغذاء والصحة العامة، من خلال تغليف محكم وذي جودة عالية يضمن سلامة تداول الأغذية.
وتأتي هذه المعايير المطورة إضافة للمعايير السابقة؛ بما يحقق الجودة في التغليف الآمن للأطعمة والمشروبات، وتأكيد تداول آمن للغذاء، ومنها مواد التغليف التي يمكن من خلالها رصد أي عبث أو خلل في عملية التسليم للمستهلكين.
وأوضحت الأمانة تنسيقها مع الجهات المعنية، باعتماد ضوابط محددة وفق أنظمة ومعايير تضمن جودة التغليف، وترصد الخلل.. وقد بدأت الأمانة بمرحله تسبق الالتزام بعقد ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة لتنسيق الأدوار والتأكد من متابعة الامتثال.
وتأتي مبادرة "غلفها بزيادة" امتدادًا للمبادرة التي أطلقتها أمانة الرياض فترة جائحة كورونا عام 2020م، التي أثبتت فاعليتها، وحققت نتائج متقدمة وإيجابية في المحافظة على سلامة الغذاء، وفق مؤشرات قياس رضا المستفيدين، ومؤشرات الامتثال.