"غلفها بزيادة".. "أمانة الرياض تبدأ بتطبيق معايير تداول الأغذية

وتأتي هذه المعايير المطورة إضافة للمعايير السابقة؛ بما يحقق الجودة في التغليف الآمن للأطعمة والمشروبات، وتأكيد تداول آمن للغذاء، ومنها مواد التغليف التي يمكن من خلالها رصد أي عبث أو خلل في عملية التسليم للمستهلكين.