"دعوة عشاء وفيديو للوداع وحالة "واتساب".. شقيق رجل الأمن الراحل "الكليب" يتحدث عن لحظاته الأخيرة

وقال شقيقه "توفيق" لـ"سبق": "خدم فهد في الدوريات الأمنية بالأحساء قرابة 18 عامًا، وهو متزوج ولديه ابنتان وابن، وكان وقت الحادثة عاملًا في اليوم الوطني، متمركزًا في أحد الشوارع، وحسب زملائه فكان قد دعاهم للعشاء قبل وفاته، وقبلها التقط فيديو مع طفل، وانتشر له هذا المقطع على "تويتر"، كما جمعتني به مراسلة عبر "الواتساب" عندما طلبت منه أن ينصح أحد أبنائي فلم يفتحها؛ لانشغاله بالعمل وردّ علي بكلمتين فقط: "إذا طلعت من العمل تواصلت معك".