بدر بن عبدالله يزور معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" في الصين

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية"، المقام في القصر الإمبراطوري بالعاصمة الصينية بكين.
واطلع خلال الزيارة على أجنحة المعرض والقطع الأثرية المعروضة والتي تجسد حضارات العلا عبر التاريخ، وكذلك البرامج والمبادرات التي يتضمنها المعرض وتعكس رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030.
ويقام معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية"، بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، والذي تم افتتاحه في أوائل شهر يناير الماضي، ولقي تفاعلاً كبيرًا بزيارة ما يقارب ربع مليون زائر، والمقام في "المدينة المحرمة" المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ويتضمن المعرض جوانب فريدة من تاريخ العلا الغني، ويضم معالم بارزة، مثل تماثيل دادان التي كانت موطنًا للمملكتين الدادانية واللحيانية، وأفلامًا عن المقابر المنحوتة في الجبال الحجرية في الحجر، وبعض المستكشفات الأثرية البرونزية من الموقع، الذي يعد المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية، وأول موقع مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة.