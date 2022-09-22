أجمل أخضر.. "الغذاء والدواء": بمستحضرات تجميلية آمنة نفرح بوطننا بشكل آمن

نبهت هيئة الغذاء والدواء بضرورة الانتباه لنوعية مستحضرات التجميل المستخدمة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92.
وقالت الهيئة، بمستحضرات تجميلية آمنة نرسم "أجمل أخضر" ونفرح بوطننا بسلامة وبشكل صحي وآمن.
ونصحت في تغريدة على حسابها بتويتر بضرورة التأكد من صلاحية المنتج التجميلي قبل استخدامه، والتأكد من إدرجه لدى الهيئة عبر الباركود.
وحذرت من استخدام مستحضرات تجميل غير مصرح بها أو مجهولة المصدر والمكونات، مع تجربة المنتج بوضع كمية قليلة على الجلد "الذراع" مثلاً عند استخدامه للمرة الأولى؛ للتأكد من عدم تحسس الجلد والإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر تطبيق تيقظ والرقم 19999.