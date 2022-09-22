أجمل أخضر.. "الغذاء والدواء": بمستحضرات تجميلية آمنة نفرح بوطننا بشكل آمن

وحذرت من استخدام مستحضرات تجميل غير مصرح بها أو مجهولة المصدر والمكونات، مع تجربة المنتج بوضع كمية قليلة على الجلد "الذراع" مثلاً عند استخدامه للمرة الأولى؛ للتأكد من عدم تحسس الجلد والإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر تطبيق تيقظ والرقم 19999.