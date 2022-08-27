متحدثة التعليم: منع المشروبات الغازية في المدارس.. وهناك رقابة مشددة

قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العام ابتسام الشهري: الكتب الدراسية متاحة رقميًّا على منصة "مدرستي" للطلاب والطالبات والمعلمين، وهناك أيضًا نُسَخ مطبوعة ما عدا بعض التخصصات مثل مواد المهارات الرقمية والتربية الفنية ومواد جديدة للمرحلة الثانوية كانت تُدرّس في السنة التحضيرية.
وأضافت "الشهري" أن الكتب الرقمية المتوفرة على "مدرستي"، توفر على الطلاب الكثير من عمليات البحث، وتساعدهم على الحصول على المعلومات بكل سهولة.
ولفتت "الشهري" في مداخلة على برنامج 120 دقيقة على قناة "الإخبارية" أن المناهج الورقية والرقمية ورحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة بإدخال مناهج جديدة وتطوير الحالية مثل منهج التفكير الناقد واللغة الإنجليزية لمرحلة الثاني الابتدائي ومناهج جديدة بالمرحلة الثانوية، وهي مهمة جدًّا لتهيئة الطلاب وإمدادهم بالمهارات التي تمكّنهم من اقتحام سوق العمل مباشرة أو حتى إكمال الدراسة الجامعية، وهي مناهج تخصصية كان يتم تدريسها في المرحلة التحضيرية بالجامعات؛ منها علم البيانات، والهندسة، وأيضًا الإدارة المالية.
وفي سياق مُوَازٍ، أوضحت "الشهري" أنه سيتم منع المشروبات الغازية في المدارس، وسيكون هناك رقابة مشددة على ما يقدم في المقاصف المدرسية.
وأضافت "الشهري" أن وزارة التعليم توفر وجبات خفيفة وصحية بالمقاصف؛ مشيرة إلى تأكيد الوزارة على إدارات التعليم، القيام بدور المتابعة للمقاصف المدرسية للتحقق مما يقدمه مُزَوّدو الخدمة في جميع المدارس، والتزامهم بالخيارات المسوح بها، وتم توجيه إدارات التعليم منذ وقت مبكر لفتح باب المنافسة أمام القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات.
وشددت على منع تقديم المشروبات الغازية بالمقاصف؛ كونها مخالفة للاشتراطات الصحية ويتم تشديد المراقبة عليها.