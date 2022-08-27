متحدثة التعليم: منع المشروبات الغازية في المدارس.. وهناك رقابة مشددة

ولفتت "الشهري" في مداخلة على برنامج 120 دقيقة على قناة "الإخبارية" أن المناهج الورقية والرقمية ورحلة تطوير المناهج تتم بأشكال مختلفة بإدخال مناهج جديدة وتطوير الحالية مثل منهج التفكير الناقد واللغة الإنجليزية لمرحلة الثاني الابتدائي ومناهج جديدة بالمرحلة الثانوية، وهي مهمة جدًّا لتهيئة الطلاب وإمدادهم بالمهارات التي تمكّنهم من اقتحام سوق العمل مباشرة أو حتى إكمال الدراسة الجامعية، وهي مناهج تخصصية كان يتم تدريسها في المرحلة التحضيرية بالجامعات؛ منها علم البيانات، والهندسة، وأيضًا الإدارة المالية.