"سفاري بقيق".. أولى الفارسات السعوديات يتقنّ "الوقفة الثنائية على الخيل".. "صور"

قدَّمت الفارسات السعوديات: خلود الشمري، والجوزاء الرشيدي، ورغد العنزي؛ عروضًا متنوعة في مهارات رياضة الفروسية، خلال مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء بنسخته الخامسة، الذي يُقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بإشرافٍ ومتابعة من قِبل محافظ بقيق، زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، على طريق بقيق - صلاصل.
وقدمت الفارسات الوقفة الثنائية على الخيل، كأول فارسات سعوديات يتقنّ تلك الوقفة على الخيل.
من جانبها قالت الفارسة خلود الشمري لـ"سبق": إن الوقفة الثنائية على الخيل تتكوّن من فارستَين: الأولىٰ فارسة تتولىٰ القيادة، والأخرىٰ خلفها، وعند انطلاقة الخيل في سرعة فتح تستعدّ الفارسة للوقوف.
وأضافت الشمري: تعتمد الوقفة على ثبات كلٍّ من الفارستين، وكذلك الخيل، وتعتمد أيضًا على ثبات الفارسة التي تقف في رفع إحدى اليدين لزيادة الثبات، والأهم من ذلك هو الثقة المتبادلة بين الفارستين. وبالنسبة للوقت الكافي لإتمام الوقفة فهو يعتمد على القوّة والشجاعة لإتقان هذه الوقفة؛ لأنه ما إن تحظيان بهاتين الصفتين سيسهل عليهما إتقانها، وعلى الفارستين أن يعطيا ثقتَهما للخيل وتدريبه على ذلك.
واعتمدت هذه الوقفة على من تتولّى قيادة الخيل، كما قامت به الفارستان: رغد، والجوزاء، أما من تقف على الخيل خلفهم فهي الفارسة خُلود.
يذكر أن الفارسات السعوديات أثبتن أنفسهن في فعاليات مهرجان بقيق، في نسخته الخامسة، بانطلاقة قوية وإرادة من فولاذ، عندما قدّمن عروضًا استعراضية بالخيل، شدّت انتباه الزوار الذين صفقوا لهنّ طويلًا، وتنوعت العروض النسائية بين ترقيص الخيل ورمي السهام والتقاط الأوتاد من فوق ظهورها، فضلًا عن العروض الاستعراضية وقوفًا على ظهور الخيل والقفز من عليها والجري بجانبها.