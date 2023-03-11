"سفاري بقيق".. أولى الفارسات السعوديات يتقنّ "الوقفة الثنائية على الخيل".. "صور"

وأضافت الشمري: تعتمد الوقفة على ثبات كلٍّ من الفارستين، وكذلك الخيل، وتعتمد أيضًا على ثبات الفارسة التي تقف في رفع إحدى اليدين لزيادة الثبات، والأهم من ذلك هو الثقة المتبادلة بين الفارستين. وبالنسبة للوقت الكافي لإتمام الوقفة فهو يعتمد على القوّة والشجاعة لإتقان هذه الوقفة؛ لأنه ما إن تحظيان بهاتين الصفتين سيسهل عليهما إتقانها، وعلى الفارستين أن يعطيا ثقتَهما للخيل وتدريبه على ذلك.