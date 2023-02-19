"الاتصالات" تعقد النسخةَ التاسعة من منتدى مؤشّرات التقنية مارس المقبل

وأوضحت الهيئة أن المنتدى يستضيف حضورًا رفيعًا من قيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في القطاع. وستسلّط جلسات وعروض نسخة هذا العام الضوءَ على أبرز الجهود والتوجُّهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلُّعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية، وأبرز توجُّهاتها، وتطوُّرات الأداء المالي للقطاع، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلّقة بهذه الأسواق، والتي يعدّ من أبرزها: مؤشرات تقرير إنترنت السعودية، وتوجهات "IDC" للمملكة والعالم.