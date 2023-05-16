"لتبقى": إطفاء محرّك السيارة أثناء تعبئة الوقود يُقلل من هدر الطاقة

ودعت الحملة قائدي المركبات إلى عدم الضغط المتكرّر والقوي على دواسة الفرامل أثناء القيادة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُسفر عن هدر الطاقة، بينما الاستعمال الرشيد والهادئ للفرامل، يعزّز من ترشيد الطاقة، ويقلل من هدرها على المدى البعيد.