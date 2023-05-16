"لتبقى": إطفاء محرّك السيارة أثناء تعبئة الوقود يُقلل من هدر الطاقة

شدّدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية اتباع النصائح والإرشادات الخاصة بالتعامل مع السيارة، لضمان تحقيق وفرٍ في الطاقة المستخدمة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات ينعكس على مصروفات الصيانة على السيارة.
ونصحت الحملة بإطفاء محرك السيارة، عند تعبئتها بالبنزين، في إشارة إلى أن تشغيل المحرّك خلال الدقائق التي تتم فيها تعبئة الوقود، يزيد من هدر الطاقة على المستويين المتوسط والبعيد.
ونصحت الحملة باختيار إطار مناسب للسيارة، بحسب المواصفات الفنية التي أوصت بها الشركة المصنعة للسيارة، محذرةً من أن استخدام إطار مخالف للمواصفات، يُسفر عن استهلاك زائد للوقود.
وبالتزامن مع فصل الصيف، وجّهت الحملة نصائح عدة، من بينها التأكّد من إغلاق نوافذ السيارة أثناء تشغيل جهاز المكيف، لمنع تسريب البرودة منها، وبالتالي استهلاك مزيد من البنزين في تشغيل جهاز المكيف، لسد نسبة البرودة المفقودة.
ودعت الحملة قائدي المركبات إلى عدم الضغط المتكرّر والقوي على دواسة الفرامل أثناء القيادة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُسفر عن هدر الطاقة، بينما الاستعمال الرشيد والهادئ للفرامل، يعزّز من ترشيد الطاقة، ويقلل من هدرها على المدى البعيد.