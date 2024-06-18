معرض الدفاع العالمي: حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026

أعلن معرض الدفاع العالمي عن حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026، حيث لقي المعرض إقبالًا كبيرًا من قبل العارضين الدوليين بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية 2024 التي نظمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي شهدت مشاركة 773 جهة عارضة قدّمت منتجاتها على مساحة موسَّعة كانت قد حُجِزَت بالكامل قبل ستة أشهر من موعد المعرض في فبراير الماضي.