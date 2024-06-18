معرض الدفاع العالمي: حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026

أعلن معرض الدفاع العالمي عن حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026، حيث لقي المعرض إقبالًا كبيرًا من قبل العارضين الدوليين بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية 2024 التي نظمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي شهدت مشاركة 773 جهة عارضة قدّمت منتجاتها على مساحة موسَّعة كانت قد حُجِزَت بالكامل قبل ستة أشهر من موعد المعرض في فبراير الماضي.
وأكّد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي على زيادة الطلب لمساحات العرض قائلًا: "لقد كان الطلب هائلًا، إذ تم بالفعل حجز 50٪ من مساحة المعرض لنسخته الثالثة، وتم ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية، حيث حجزت العديد من الشركات الكبرى من مختلف مجالات صناعة الدفاع والأمن مساحاتها لعام 2026، الأمر الذي يؤكد مكانة معرض الدفاع العالمي كحدث يستقطب كبرى الشركات والكيانات العالمية والمحلية في هذه الصناعة".
وأضاف: "يعزز هذا الإقبال موقع المعرض، حيث سيعمل على زيادة أعداد الوفود الرسمية والعارضين والزوار، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش والعروض التقديمية، وتنوع وعمق المواضيع المطروحة في الجلسات الحوارية".
وبيّن أندرو بيرسي أن معرض الدفاع العالمي يعمل على دعم صناعة الدفاع والأمن على المستوى العالمي؛ لكونه أولًا بوابة للشراكة والتعاون مع قطاع الدفاع في المملكة؛ فضلًا عن كونه حدثًا عالميًا يحقق التواصل وصُنع السياسات ليجمع الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بجمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف دول العالم في إطار يتّسم بالخصوصية.
وفي سياق متصل، يشارك فريق معرض الدفاع العالمي في فعاليات معرض يوروساتوري، الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو في العاصمة الفرنسية باريس، مما يتيح للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة الثالثة فرصة معرفة المزيد عن نسخة 2026، وحجز المساحة المتاحة لهم.
يُذكر أن معرض الدفاع العالمي 2026 يوفر العديد من فرص وأنشطة التواصل التي شهدت طلبًا وإقبالًا كثيفًا، بما في ذلك برنامج "لقاء الجهات الحكومية السعودية" الذي يحظى بشعبية كبيرة بحيث يشارك أحدث التطورات حول إرشادات الأعمال في المملكة، ومتطلبات الاستثمار، وإجراءات الشراكة.