بعد اتفاق 14 شركة على رفع الأسعار.. "السويد": ثقل الحمل على "التجارة" ونطالب بوزارة لحماية المستهلك

ويرصد "السويد" حالات ارتفاع الأسعار بالسوق السعودي ويقول: "بالأمس القريب أعلنت هيئة المنافسة عقوبات على 14 شركة أسمنت لاتفاقها على رفع الأسعار. القضية حدثت في 2018 والقرار صدر في 2023 وعليك الحساب، وتعلن منظمة الفاو دوريًا تقريبًا انخفاض أسعار الأغذية عالميا آخرها بنسبة 20 في المائة، لكن المستهلك لا يلمس أثرًا في سوقه، بل إن تثبيت رفع الأسعار هو الأغلب، وأنظر إلى أسعار الدجاج والبيض ومنتجات الألبان وغيرها. وشركات التأمين على المركبات رفعت أسعارها أيضا بنسبة مدهشة مبررة ذلك بارتفاع عدد الحوادث رغم بيانات إدارة المرور، ووكلاء السيارات رفعوا الأسعار مع شح ما يعرضون والأعذار كثيرة، وليست هناك حاجة إلى ذكر نقص قطع الغيار".