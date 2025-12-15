دوريات المجاهدين تضبط مواطنًا يبيع حطبًا محليًا مخالفًا في حائل

في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة ومكافحة الممارسات المخالفة، ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته كميات من الحطب المحلي المعروض للبيع.
وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.
وتأتي هذه العملية ضمن متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط بين المناطق، إلى جانب ما يتم ترويجه بطرق غير نظامية عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.