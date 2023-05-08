استشاري: 90٪ ممن تمت إعادة تأهيلهم من إدمان "الشبو" انتكسوا وعادوا لتعاطيه بشكل أسوأ ونسبة وافياته مرعبة

وكشف عن خطورة الشبو الذي يعاني متعاطيه من الهلوسة وتراوده أفكار انتحارية والعدوان وإيذاء الآخرين، وبعد أسبوعين من أول جرعة فقط لا يستطيع المدمن الوصول إلى النشوة مهما تعاطى من جرعات! وكثيرًا منهم قد ينتحر أو يموت، موضحًا أنه وفقًا للبيانات: 90٪ ممن تمت إعادة تأهيلهم في مراكز متخصصة من إدمان مخدر "الشبو" انتكسوا وعادوا مرة أخرى لتعاطيه بشكلٍ أكثر خطورة من السابق! مؤكدًا بأن الإدمان الشديد والسريع لمخدر "الشبو" أو "التينا" في معظم الحالات لا رجعة وعلاج له، مختتمًا بأهمية زيادة الوعي بخطورته قائلاً: "لا للمخدرات وأخواتها، ولا للشبو وأسمائها ".