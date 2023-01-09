الدرعية.. خامس مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى الطموحة

يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ليكون مكملاً لسلسلة الإنجازات الطموحة التي بدورها تساهم في التحول الوطني والعالمي.
ويسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.
واستطاع البرنامج منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
يواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويمثل مشروع الدرعية خطوة جديدة هامة لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة وتحفز الاستثمارات في عدة قطاعات، بهدف تحقيق عوائد على المديين المتوسط والبعيد، وهو خامس مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى الطموحة؛ والمشاريع الأربعة الأخرى هي: القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، وروشن.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق في إطلاق هذه المشاريع تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بناء شراكة اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، توطين التقنيات والمعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة "تداول" أو "الشركة" بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع "الطرح".
وقام الصندوق ببيع 12,000,000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج، وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72,000,000 سهم أو 60% من رأس مال الشركة.