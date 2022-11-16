بالفيديو.. "سبق" ترصد الإقبال الكبير على فعالية "بلاك هات 22" بموسم الرياض
تشهد فعالية "بلاك هات" ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، في يومها الثاني إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشاركين.
وفي هذا السياق رصدت "سبق" خلال جولتها مساء الليلة تفاصيل أنشطة الفعالية التي تقام في واجهة الرياض وتختتم غدًا الخميس، حيث تشتمل الفعالية على ستة أقسام رئيسة؛ هي: القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.
وتشارك عدة جهات لتقديم التوعية والإرشاد لرفع مستوى الوعي من الاحتيال الإلكتروني؛ ومنها جمعية "حماية" لأمن المعلومات، وتهدف لخدمة المجتمع العام والمختص في مجال أمن المعلومات، ورفع مستوى الوعي والثقافة في مجال أمن المعلومات عبر إثراء المحتوى العربي.
وذكرت عضو الجمعية لـ"سبق" أن "حماية" تقوم من خلال مشاركتها بالفعالية بتقديم التوعية للناس عن طرق وأساليب الاحتيال الإلكتروني، منوهةً في هذا الإطار باهتمام الزوار وتفاعلهم مع هذه الرسائل وقدمت نصيحة بعدم إعطاء معلوماتك لأي شخص، وعدم فتح أي رابط والتعامل بحذر شديد مع وسائل الاحتيال الإلكتروني والمالي سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الإيميل أو رسائل الواتساب والتطبيقات.
وتضم فعالية "بلاك هات" منطقة آرسنال التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، إلى جانب منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية استراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة 1.000.000 ريال لمسابقتي "التقط العلَم" التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700.000 ريال، إضافة لمسابقة "كأس منصة مكافآت الثغرات" التي يتنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300.000 ريال.
وتشمل المنطقة تحدي فك الأقفال، الذي يعرف الزوار على التقنية المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية، الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يوظف المتسابقون خبرتهم للوصول إلى الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية.
كما تضم منطقة الفعاليات تحدي اختراق الدرونز، الذي يعتمد على التحكم في طائرة الدرون والقدرة على تنفيذ هجمات عليها، وأخيرًا اختراق الرقائق الإلكترونية التي تعرف الزوار على كيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.
إلى هذا، ستكون المسابقات متوفرة في منطقة الفعاليات، حيث تحتضن بلاك هات مسابقة "سايبر سييد" المخصصة للشركات الناشئة المشاركة، التي تقوم باستعراض برامجها أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين والفوز بجوائز تتجاوز قيمتها 80.000 ريال.
وتعد بلاك هات أكبر الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني واختارت الرياض لتكون مقرها هذا العام، تعد الفعالية فرصة لتبادل الخبرات في المجال بحضور أبرز عباقرة الأمن السيبراني حول العالم، وتشمل عدة أقسام ما بين ترفيهية وتعليمية وتطويرية وفرصة استثنائية لبناء العلاقات الاحترافية في هذا المجال.