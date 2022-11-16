بالفيديو.. "سبق" ترصد الإقبال الكبير على فعالية "بلاك هات 22" بموسم الرياض

وتضم فعالية "بلاك هات" منطقة آرسنال التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، إلى جانب منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية استراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة 1.000.000 ريال لمسابقتي "التقط العلَم" التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700.000 ريال، إضافة لمسابقة "كأس منصة مكافآت الثغرات" التي يتنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300.000 ريال.