دروب ومسالك الطائف القديمة.. معالم أثرية مهمة تُكمل الصورة الجمالية للمحافظة

وتشمل دروب الطائف القديمة ومن بينها: درب كرا الحجري للمشاة، وهو درب أثري يربط بين الطائف ومكة المكرمة، ويشق هذا الدرب طريق الهدا جبل كرا (عقبة كرا - ثنية بين مكة والطائف)، وهي عقبة تمثل مسيرة يوم للقوافل من مكة، ونصف يوم للهابط من الطائف إلى مكة، ويمشي في عرض درب كرا الأثري ثلاثة جمال بأحمالها، وعمّرها الحسين بن سلامة قبل ألف عام تقريباً، وتم تجديد الدرب سنة 1228هـ، ثم جددت عمارته سنة 1242هـ، كما تم إصلاحه سنة 1332هـ، وخلال فترات القرن الماضي تم إصلاح طريق الكر في عهد الملك عبدالعزيز وتجديده مع الطريق الرابط بين الطائف ووادي محرم في عام 1352هـ 1933م.