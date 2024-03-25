ردود عميقة وحلول طريفة للمتفاعلين حول ظاهرة غيابات الطلاب والطالبات

ومن المطالبات التي طُرحت إعادة دراسة مدى الجدوى من الدراسة في شهر رمضان المبارك، ورأى بعضهم أن تحويلها عن بُعد، أو إلغاءها شريطة إلغاء الإجازات المطولة، يمكن أن يكون من الحلول ذات التأثيرات على مستويات، ومن ذلك تخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية، وخصوصًا في ظل نجاح تجربة الدراسة عن بُعد كما تجلى في فترة أزمة كورونا.