متحدث هيئة النقل: أكثر من 27 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة الحجاج

‏وحول التقنية الجديدة المطبقة أشار إلى أن هناك مبادرة انسياب، تقيس مدى انسياب حركة الحافلات، وتنتقل من جدة إلى مكة المكرمة، وتقيس 25 مؤشرًا، كسرعة الحافلة، وسلوك السائق، وذلك عن طريق طائرات بدون طيار، تقيس حركة الحافلات وانسيابيتها.