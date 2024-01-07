بعد انضمام "شرق الفايزية".. تعرّف على "مراكز بريدة الصحية المناوبة ومواعيدها"

أعلن تجمع القصيم الصحي، عن تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بشرق الفايزية، كمركز رعاية صحية عاجلة "مناوب" للفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الـ12 من منتصف الليل؛ وذلك خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.