"المزيني" يكشف عن مبادرات نوعية جديدة أطلقها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل هذا العام

كشف نائب رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، الشيخ إبراهيم صالح المزيني، عن حجم المبادرات والشراكات التي أطلقها المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل لموسم حج 1444هـ.
وتفصيلاً، أشار "المزيني" إلى أن تلك المبادرات والشراكات تهدف إلى تعزيز النجاحات السابقة للمجلس التنسيقي من خلال تعزيز نقاط القوة، وتحسين الفرص، وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز التحديات؛ بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس التنسيقي وتطلعات وزارة الحج والعمرة في هذا المجال، إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التوظيف والتوطين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان استدامة منشآت خدمة حجاج الداخل، وتفعيل دور منشآت خدمة حجاج الداخل في المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية.
وعن البرامج الرئيسية التي أطلقها المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، قال "المزيني": أطلق المجلس برنامج (جدير)، وهو برنامج يُعنى بالمبادرات في مجالات المسؤولية الاجتماعية. وكذلك برنامج (واعي)، ويُعنى بجميع المبادرات التي تساهم في التوعية والتثقيف لمنشآت خدمة حجاج الداخل وضيوف الرحمن، إضافة لبرنامج (مساند)، ويختص بالمبادرات المساندة للملفات الرئيسية لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وكذلك وحدة التطوع المعنية بجميع الإجراءات المتعلقة باستقطاب المتطوعين وتسجيلهم وإدارتهم، وتنظيم أعمالهم داخل المشاعر المقدسة.
ولفت "المزيني" إلى أن المجلس التنسيقي قام بفتح خط ساخن في التواصل مع الدعاة، وتم تحقيق وتسجيل رغبات للدعاة بنسبة 93%، وإنشاء رسائل نصية، تصل للدعاة مباشرة، تفيد باعتمادهم ضمن الدعاة، وبها اسم المنشأة ورقم التواصل، إلى جانب مبادرة توزيع منشورات وملصقات توعوية على المنشآت، تجاوزت الـ230 ملصقًا.