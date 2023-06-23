"المزيني" يكشف عن مبادرات نوعية جديدة أطلقها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل هذا العام

وتفصيلاً، أشار "المزيني" إلى أن تلك المبادرات والشراكات تهدف إلى تعزيز النجاحات السابقة للمجلس التنسيقي من خلال تعزيز نقاط القوة، وتحسين الفرص، وإيجاد الحلول المبتكرة لتجاوز التحديات؛ بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس التنسيقي وتطلعات وزارة الحج والعمرة في هذا المجال، إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التوظيف والتوطين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان استدامة منشآت خدمة حجاج الداخل، وتفعيل دور منشآت خدمة حجاج الداخل في المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية.