"تعليم جازان" تنفذ برامج خاصة للاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي أهمية العناية والاهتمام بذوي الإعاقة ومنهم ذوو الإعاقة البصرية وضعاف البصر، ودعمهم وتمكينهم مجتمعياً، موضحاً حرص "تعليم جازان" على الاستفادة من هذه المناسبة في التعريف بحقوق وواجبات المكفوفين وضعاف البصر، ونشر ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بالعصا البيضاء وأهميتها وأنواعها وطرق استخدامها، وتعزيز استخدام المكفوفين لها؛ لكون العصا البيضاء ترمز لاستقلاليتهم وتمنحهم حقوقهم في المجتمعات العامة.