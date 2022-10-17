"تعليم جازان" تنفذ برامج خاصة للاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وتحت شعار "إعطاء الأولوية للعين" عدداً من البرامج الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء، على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وذلك دعماً وتشجيعاً للمكفوفين وضعاف البصر، ورفعاً للوعي في المجتمع التعليمي بحقوقهم، وإبرازاً لجهود المملكة في رعايتهم.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي أهمية العناية والاهتمام بذوي الإعاقة ومنهم ذوو الإعاقة البصرية وضعاف البصر، ودعمهم وتمكينهم مجتمعياً، موضحاً حرص "تعليم جازان" على الاستفادة من هذه المناسبة في التعريف بحقوق وواجبات المكفوفين وضعاف البصر، ونشر ثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بالعصا البيضاء وأهميتها وأنواعها وطرق استخدامها، وتعزيز استخدام المكفوفين لها؛ لكون العصا البيضاء ترمز لاستقلاليتهم وتمنحهم حقوقهم في المجتمعات العامة.
وشملت الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، بتعليم جازان تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمناسبة وبحقوق ذوي الإعاقة البصرية، وذلك عبر حسابات الإدارة والمدارس التابعة لها ووسائل الإعلام المختلفة، وإنتاج فيديو توعوي بعنوان "يوم دراسي في حياة كفيف"، وتخصيص الإذاعية الصباحية بجميع مدارس المنطقة للحديث عن هذه المناسبة العالمية، والتعريف بواجبات المجتمع تجاه ذوي الإعاقة على وجه العموم والمكفوفين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إقامة أنشطة احتفالية متنوعة بجميع برامج التربية الخاصة بتعليم جازان.
كما شاركت "تعليم جازان" في الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء مع جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين، وذلك بمجمع الراشد مول بمدينة جازان، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق والمدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف، كذلك نفذت الإدارة العامة فعالية خاصة بالمناسبة لطلاب مكتب وسط جازان من ذوي الإعاقة البصرية مع زملائهم المبصرين؛ لتجربة المشي بالعصا البيضاء وذلك بفندق "الراديسون بلو".