حرس الحدود بعسير ينقذ مقيمين فلبينيين بعد انقلاب واسطتهما البحرية في عرض البحر

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في مركز القحمة بمنطقة عسير من إنقاذ مقيمين من الجنسية الفلبينية، بعد تعرض واسطتهما البحرية لحالة انقلاب أثناء وجودهما في عرض البحر.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أنه جرى تقديم المساعدة للمقيمين وإنقاذهما بنجاح دون تسجيل إصابات، في عملية نُفّذت بجهود سريعة وفعالة من فرق الإنقاذ البحري.
وجددت المديرية دعوتها لمرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط قبل الإبحار.
كما شددت على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.