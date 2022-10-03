"العدل": 1.5 مليون مستفيد من تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية

وقالت "العدل": عملية تحديث الصك تمر بعدة مراحل للتحقق ومطابقة البيانات، إضافة إلى تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول للخدمة من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز Najiz.sa، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، وذلك عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية.