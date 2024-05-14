عدد من إدارات التعليم تعلن بدء حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية.. غدًا الخميس

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارات التعليمية أن مدة الاعتراض على النقل الداخلي ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحركة، ونبهت إلى أن أولوية النقل ستكون على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور، وأن المفاضلة ستبدأ بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هــ إلى 9/ 10/ 1445هــ.